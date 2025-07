Recherche des cabris de chamois de la Sye Education Environnement Beaufort-sur-Gervanne

Début : Samedi 2025-07-19 07:00:00

fin : 2025-07-19 10:00:00

2025-07-19

Le changement climatique et les sécheresses précoces semblent impacter depuis quelques années la reproduction des chamois, tout particulièrement dans les massifs méditerranéens.

Education Environnement Association Lysandra Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 32 34 contact@assolysandra.org

Climate change and early droughts seem to have had an impact on chamois reproduction in recent years, particularly in the Mediterranean mountain ranges.

Der Klimawandel und frühe Dürreperioden scheinen sich seit einigen Jahren auf die Fortpflanzung der Gämsen auszuwirken, insbesondere in den mediterranen Gebirgsmassiven.

I cambiamenti climatici e le prime siccità sembrano aver avuto un impatto sulla riproduzione dei camosci negli ultimi anni, in particolare nelle catene montuose del Mediterraneo.

El cambio climático y las sequías tempranas parecen haber repercutido en la reproducción del rebeco en los últimos años, sobre todo en las cordilleras mediterráneas.

