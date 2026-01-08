Recherche & développement du médicament un parcours singulier Loudun
27 Rue du Relandais Loudun Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Conférence par le Dr Patrick Delavault, membre de l’Académie Nationale de Pharmacie pour soutenir la cause Alzheimer.
Cette soirée sera suivie d’un cocktail
Réservation lionsclubdeloudun@gmail.com .
27 Rue du Relandais Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine
lionsclubdeloudun@gmail.com
