Recherche & développement du médicament un parcours singulier

27 Rue du Relandais Loudun Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Conférence par le Dr Patrick Delavault, membre de l’Académie Nationale de Pharmacie pour soutenir la cause Alzheimer.

Cette soirée sera suivie d’un cocktail

Réservation lionsclubdeloudun@gmail.com .

27 Rue du Relandais Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine lionsclubdeloudun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Recherche & développement du médicament un parcours singulier

L’événement Recherche & développement du médicament un parcours singulier Loudun a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais