Recherche et observation des oiseaux

Landrichamps Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-03-12

Cette promenade sera l’occasion d’apprendre à identifier les espèces locales et migratrices qui peuplent nos Ardennes, et de profiter d’un moment de calme en pleine nature. Nous parcourons le charmant village du bout du monde , traversé par la Houille… en espérant voir nos amis ailés au rendez-vous. Rendez-vous Mairie de Landrichamps. Horaires 8h45 à 12h30. GRATUIT et ouvert à tous. Équipement recommandé Vêtements adaptés. Bonnes chaussures. Jumelles. Inscription viroinvol@skynet.be 0032/476 75 25 37 (après 17h) Au plaisir de partager ce moment avec vous !

Landrichamps 08600 Ardennes Grand Est +32 476 75 25 37 viroinvol@skynet.be

English :

This walk will be an opportunity to learn how to identify the local and migratory species that inhabit our Ardennes, and to enjoy a quiet moment in the middle of nature. We’ll stroll through the charming village at the end of the world , through which the Houille river flows… hoping to see our winged friends at the rendezvous. Meeting point Landrichamps town hall. Times: 8.45 a.m. to 12.30 p.m. FREE and open to all. Recommended equipment: Appropriate clothing. Good shoes. Binoculars. Registration: viroinvol@skynet.be 0032/476 75 25 37 (after 5pm) We look forward to sharing this moment with you!

