Recherche pigeon désespérément Comédie de Limoges Limoges

Recherche pigeon désespérément

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-09 2026-05-08

Victor Malapin directeur d’une grande agence immobilière a 4 jours pour vendre la propriété d’un grand ponte de l’industrie pharmaceutique italien. Pourquoi seulement 4 jours… ? Parce que les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève et que la nouvelle gare TGV s’est implantée à seulement quelques encablures de la maison la rendant quasiment inhabitable à part pour un sourd ! Il pense avoir trouvé le pigeon idéal en la personne de Valentin Sando ex chômeur chronique et gagnant de la dernière super cagnotte du loto. Le compte à rebours commence pour Victor Malapin. Une bombe de rires explose avec cette comédie hilarante et décapante à déguster entre amis en couple ou en famille ! Fous rire garantis ! .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

English : Recherche pigeon désespérément

L’événement Recherche pigeon désespérément Limoges a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Limoges Métropole