Recherches archéologiques à la source, Vioménil, Vioménil

Recherches archéologiques à la source Samedi 13 juin, 09h00, 14h00 Vioménil Vosges

Respecter les consignes de sécurité. Ne pas marcher dans l’espace de fouille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Visite commentée du chantier de fouille.

Vioménil Source de la Saône Vioménil 88260 Vosges Grand Est La source de la Saône se situe dans un petit village de la Vôge, Vioménil. Le petit ruisseau, coulant vers le sud, devient, grâce à ses nombreux affluents, une grande rivière, neuvième cours d’eau le plus long de France avec ses 480 kilomètres. Affluent du Rhône à Lyon, les Romains lui donnent une certaine importance en installant à cette confluence le sanctuaire fédéral des Trois Gaules.

L’association Escles-Archéologie mène des recherches autour de la source car elle pourrait avoir été aménagée dès l’Antiquité. Un chantier archéologique sera en cours au mois de juin. Vous pourrez avoir une visite commentée du petit chantier. Visite possible uniquement le samedi. Petit parking.

Visite commentée du chantier de fouille.

©Pierre Fetet