Recherches dans la ville IMVT Marseille

Recherches dans la ville Vendredi 3 octobre, 18h00 IMVT Bouches-du-Rhône

entrée libre

Recherches dans la ville, c’est une soirée unique et festive, ouverte à toutes et tous, où discuter avec des chercheuses et chercheurs. Au coucher du soleil, entrez dans un nouveau lieu marseillais pour découvrir la recherche en train de se faire. Cette édition met à l’honneur les recherches sur la ville : habitat, biodiversité, alimentation, solidarités, récits et imaginaires urbains… venez à la rencontre de scientifiques qui s’intéressent à Marseille mais pas que ! De nombreux autres thèmes surprises seront à retrouver à travers des jeux, des expositions et des ateliers.

La maison de l’architecture et de la ville participe à cette soirée et proposera des « ateliers minots » pour le jeune public (construction de cabanes, jeux de cartes, kaplas, etc.).

Vendredi 3 octobre 2025 de 18h à 23h

Marseille (Porte d’Aix), IMVT – Institut méditerranéen ville et territoire

Entrée libre et gratuite, restauration sur place

Dans le cadre de la Fete de la Science

>>> Programme complet de la soirée ici

IMVT 2 Pl. Jules Guesde, 13003 Marseille

Retrouvez la MAV PACA à l’IMVT

