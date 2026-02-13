Recherches participatives avec le Babylab, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Recherches participatives avec le Babylab 21 février – 8 mars Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Sur inscription

Comment les enfants de 1 à 6 ans interagissent avec les robots sociaux ?

Appel à participation :

Le Quai des Savoirs accueille les scientifiques du Babylab, le centre de recherche sur le développement de l’enfant situé à l’université Jean Jaurès, pour étudier la perception des robots sociaux par les tout-petits (1 à 6 ans).

En effet, par le biais de petits jeux interactifs avec le robot NAO spécial enfant, les chercheurs présents pourront observer leurs réactions et les questionner sur celles-ci. Chaque enfant sera accompagné de ses parents tout au long de l’expérience à faire ensemble.

Ce projet de science participative est réalisé dans le cadre d’une recherche plus globale dans le but de comprendre le rôle du contexte (humoristique ou neutre) et des caractéristiques des interlocuteurs (humain ou robot) dans la vision et l’appréciation des interactions sociales chez les enfants. Chacune des expériences participent ainsi à la réalisation de la thèse de Julie Cayron, doctorante en psychologie à l’université Jean Jaurès à Toulouse (CLLE).

Le café des parents, proposé le 25 février avec Julie Cayron, vous permettra d’en apprendre plus sur l’atelier :

En collaboration avec le Babylab et le laboratoire CLLE de l’université Jean Jaurès à Toulouse.

Dates et horaires :

21, 22, 28 février, 1er, 7 et 8 mars

expériences de 30 minutes

+ d’infos :

gratuit

public : familles avec enfant de 1 à 6 ans

sur inscription

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse

A travers un atelier, le Babylab cherche à observer l’interaction de votre enfant avec un robot social et lui demander son avis, complétés par votre précieux témoignage via deux questionnaires. ateliers experience

Erhan Astam via Unsplash