Recherchez vos ancêtres Généalogie en Côtes d’Armor Plouaret

Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Le Centre Généalogique des Côtes d’Armor (CG22) organise une journée »découverte de la généalogie » à l’espace culturel Ti Jean Foucat, salle ‘’Compagnie la Marseillaise’’.
Au cours de cette journée ouverte à tous gratuitement, les bénévoles du CG 22 se proposent de faire découvrir aux visiteurs les outils informatiques et les nombreuses applications mises à la disposition des adhérents de l’association, (et permettant d’accéder à des bases de données généalogiques riches et variées).
À la suite de cette journée, une après-midi d’initiation, de formation aux différents outils, sera organisée le mercredi 17 décembre de 14h à 17h, à la mairie, salle du conseil municipal. .
