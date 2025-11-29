Recherchez vos ancêtres Généalogie en Côtes d’Armor

Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Centre Généalogique des Côtes d’Armor (CG22) organise une journée »découverte de la généalogie » à l’espace culturel Ti Jean Foucat, salle ‘’Compagnie la Marseillaise’’.

Au cours de cette journée ouverte à tous gratuitement, les bénévoles du CG 22 se proposent de faire découvrir aux visiteurs les outils informatiques et les nombreuses applications mises à la disposition des adhérents de l’association, (et permettant d’accéder à des bases de données généalogiques riches et variées).

À la suite de cette journée, une après-midi d’initiation, de formation aux différents outils, sera organisée le mercredi 17 décembre de 14h à 17h, à la mairie, salle du conseil municipal. .

Salle des fêtes Jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 89 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Recherchez vos ancêtres Généalogie en Côtes d’Armor Plouaret a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose