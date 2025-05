Récid’Eau 1ère édition – Abbaye Saint-Germain Auxerre, 7 juin 2025 07:00, Auxerre.

Yonne

Plongez au cœur de l’eau et de ses enjeux dans la 1ère édition de Récid’Eau à l’Abbaye Saint-Germain organisée par le Syndicat Mixte Yonne Médian du 5 au 7 juin .

Les 5 et 6 juin seront des journées dédiées à l’accueil de public scolaire et le 7 juin sera dédié au grand public où vous pouvez profiter des conférences, spectacles et animations. Tous, venez explorer, expérimenter et participer à nos ateliers, maquettes interactives et expositions tout au long de cette journée!

Programme du 7 juin.

– 10h 17h Restauration sur place au Jardin Nord Yuts / Théâtre des saveurs.

– 10h 16h Street-Art Rue Fécauderie et Sous-Murs par Catherine Rymarski.

– 10h 14h Spectacle grand public Jardin de l’Abbé (PLOUF! Ce spectacle explore le cycle de l’eau avec poésie, humour et précision scientifique. Il aborde aussi bien les origines de l’eau que son rôle dans notre quotidien, offrant une expérience immersive et sensible pour petits et grands).

– 14h Conférences Salle de Conférence (Eau et Climat/ quel avenir en Bourgogne-Franche-Comté?) par Thierry Castel, Maître de conférences.

– 15h15 Les clés pour rendre son bâti résilient face aux inondations par Louise Legeard, conseillère en architecture et urbanisme.

– 16h30 L’Océan à l’Anthropocène par Catherine Jeandel, chercheuse à l’Observatoire Midi-Pyrénées. .

