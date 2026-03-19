Récifs à la loupe, au plus près du vivant Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

Récifs à la loupe, au plus près du vivant

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-05-03 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Ambiance colorée pour célébrer le printemps et devenir incollable sur les espèces qui peuplent les récifs, précieux écrins de biodiversité.

Pour l’occasion, tous les récifs seront mis en avant les littoraux de nos côtes bretonnes mais aussi et surtout les récifs tropicaux.

Certaines animations mettront à l’honneur les herbiers de zostères ou les récifs d’huîtres plates, d’autres présenteront les récifs coralliens, véritables écrins de biodiversité dont la survie est capitale pour la bonne santé de l’océan et de tous ses habitants.

Petits et grands découvriront les coraux, ces animaux étonnants formant de véritable édifices vivants dont le plus grand est visible depuis la lune.

En compagnie d’un médiateur scientifique, les visiteurs découvriront les petits et grands secrets du récif corallien tropical grâce à une caméra positionnée au plus près d’un aquarium tropical ainsi eu des images inédites tournées en milieu naturel par les équipes d’Océanopolis dans un lagon de Moorea en Polynésie française et à Aldabra, un atoll des Seychelles.

Qu’est ce que le corail ? Pourquoi abrite t-il autant de biodiversité ? Quels sont les services rendus par cet écosystème ? Quelles menaces pèsent sur lui et comment pouvons-nous les préserver ?

Informations pratiques

Durée 30 minutes.

A partir de 6 ans.

Inclus dans le billet d’entrée à Océanopolis.

Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

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English :

L’événement Récifs à la loupe, au plus près du vivant Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue