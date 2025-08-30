Recirquel – Paradisum Le Pin Galant Mérignac

Recirquel – Paradisum Le Pin Galant Mérignac jeudi 26 mars 2026.

Recirquel – Paradisum Jeudi 26 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00 – 2026-03-26T22:00:00

Fin : 2026-03-26T20:30:00 – 2026-03-26T22:00:00

Pionnière d’un cirque contemporain conjuguant danse et théâtre, la compagnie hongroise Recirquel nous ouvre les portes de sa nouvelle création, « Paradisum ». Un voyage onirique et esthétique aux portes de l’Éden. Incroyablement original et bouleversant.

Fondée par le metteur en scène et chorégraphe Bence Vágui, Recirquel est devenue l’une des principales compagnies de cirque contemporain au monde. En une décennie, elle a su imposer son langage artistique : des créations immersives et envoûtantes, véritables expériences au cœur desquelles la danse et les arts du cirque s’entremêlent. Dernière-née, « Paradisum » revisite le mythe de la renaissance après la destruction du monde : au plateau, six artistes incarnent ces êtres nouveaux au travers de leurs disciplines – le mât chinois, le cercle aérien, les sangles aériennes, l’échelle et jonglage, le tambour et la danse, le handstand. Dans une scénographie organique et épurée, portés par un univers musical envoûtant, les artistes livrent ici un récit puissant, tant sur le plan physique qu’émotionnel.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Bálint HIRLING