Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Nuit Noire nous plonge dans l’aventure maritime et humaine de Bernard Moitessier, navigateur emblématique et ardent critique du monde moderne.
A partir de 11 ans
Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com
English :
Nuit Noire plunges us into the maritime and human adventure of Bernard Moitessier, an emblematic sailor and ardent critic of the modern world.
Ages 11 and up
German :
Nuit Noire lässt uns in das maritime und menschliche Abenteuer von Bernard Moitessier eintauchen, einem emblematischen Segler und leidenschaftlichen Kritiker der modernen Welt.
Ab 11 Jahren
Italiano :
Nuit Noire ci immerge nell’avventura marittima e umana di Bernard Moitessier, marinaio emblematico e ardente critico del mondo moderno.
A partire dagli 11 anni
Espanol :
Nuit Noire nos sumerge en la aventura marítima y humana de Bernard Moitessier, marino emblemático y ardiente crítico del mundo moderno.
A partir de 11 años
