Récit concert dessiné « Nuit Noire » Le Palace Surgères

Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Nuit Noire nous plonge dans l’aventure maritime et humaine de Bernard Moitessier, navigateur emblématique et ardent critique du monde moderne.

A partir de 11 ans

Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Nuit Noire plunges us into the maritime and human adventure of Bernard Moitessier, an emblematic sailor and ardent critic of the modern world.

Ages 11 and up

German :

Nuit Noire lässt uns in das maritime und menschliche Abenteuer von Bernard Moitessier eintauchen, einem emblematischen Segler und leidenschaftlichen Kritiker der modernen Welt.

Ab 11 Jahren

Italiano :

Nuit Noire ci immerge nell’avventura marittima e umana di Bernard Moitessier, marinaio emblematico e ardente critico del mondo moderno.

A partire dagli 11 anni

Espanol :

Nuit Noire nos sumerge en la aventura marítima y humana de Bernard Moitessier, marino emblemático y ardiente crítico del mundo moderno.

A partir de 11 años

