Récit concert dessiné Nuit Noire Rue des trois frères Nadeau Surgères vendredi 17 octobre 2025.

Récit concert dessiné Nuit Noire

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Venez découvrir un récit concert dessiné qui vous plongera dans l’aventure maritime et humaine de Bernard Moitessier.

A partir de 11 ans.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Come and discover a concerted story of Bernard Moitessier’s maritime and human adventure.

Ages 11 and up.

German :

Erleben Sie eine gezeichnete konzertante Erzählung, die Sie in das maritime und menschliche Abenteuer von Bernard Moitessier eintauchen lässt.

Ab 11 Jahren.

Italiano :

Venite a scoprire una storia concertata che vi farà immergere nell’avventura marittima e umana di Bernard Moitessier.

A partire dagli 11 anni.

Espanol :

Venga a descubrir una historia concertada que le sumergirá en la aventura marítima y humana de Bernard Moitessier.

A partir de 11 años.

