RÉCIT CONTÉ ET CHANTÉ SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 16 juillet 2025.

Début : 2025-07-16 19:30:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Montanhar, histoire d’une ascension physique et spirituelle. D’après « Le Mont Analogue » de René Daumal et des chants issus des traditions populaires pyrénéennes.

Une production MegaSuperThéatre. .

English :

Montanhar, the story of a physical and spiritual ascent. Based on René Daumal’s « Le Mont Analogue » and songs from Pyrenean folk traditions.

German :

Montanhar, Geschichte eines physischen und spirituellen Aufstiegs. Nach « Le Mont Analogue » von René Daumal und Liedern aus den volkstümlichen Traditionen der Pyrenäen.

Italiano :

Montanhar, la storia di un’ascesa fisica e spirituale. Basato su « Le Mont Analogue » di René Daumal e su canzoni della tradizione popolare pirenaica.

Espanol :

Montanhar, la historia de una ascensión física y espiritual. Basada en « Le Mont Analogue » de René Daumal y en canciones de la tradición popular pirenaica.

