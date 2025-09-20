Récit de voyage — Balade urbaine guidée avec le CAUE du Var Le Liberté – Scène nationale Toulon

Récit de voyage — Balade urbaine guidée avec le CAUE du Var Samedi 20 septembre, 09h30 Le Liberté – Scène nationale Var

Dès 12 ans (niveau facile)

Venez (re)découvrir un chemin urbain du Liberté à Châteauvallon, où l’architecture se télescope à la garrique.

Le CAUE du Var a fait le pari de relier Le Liberté, au cœur de Toulon, à Châteauvallon, lieu mythique des collines d’Ollioules. D’ailleurs, le chemin ne compte-t-il pas autant que la destination ? Mettez-vous à la recherche de gestes anciens, de sons, de rythmes, pour que se raconte l’histoire de votre traversée. Et trouvez dans les paysages parcourus une manière de vous mouvoir, de fredonner, comme une façon de vous rendre plus présent·es !

N’oubliez pas votre pique-nique, votre chapeau, de l’eau et une tenue adaptée à la marche. Il est nécessaire d’avoir une assurance responsabilité civile.

Le Liberté – Scène nationale Place de la Liberté, 83000 Toulon Toulon Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 09 80 08 40 40 http://www.chateauvallon-liberte.fr

