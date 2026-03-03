Récit de voyage Chez Pitxe Barcus

Récit de voyage

Vous êtes invités chez Pitxe, à Barcus.

Romain et Justine Brès, accompagnés de leur bébé Homère, témoigneront de leur incroyable aventure à pied à travers la France. Leur odyssée 1 550 km, 20 départements, 4 mois de marche sur la fameuse diagonale du vide. Chaque étape, de Sedan à Saint-Jean-Pied-de-Port, a été l’occasion de découvrir le pays, de rencontrer ses habitants et de vivre une expérience unique de parentalité en itinérance. De cette aventure est né le récit une famille en chemin, mêlant voyage, guérison et cheminement intérieur. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de la soirée

– l’aventure et le voyage à pied comme expérience de transformation,

– la parentalité en itinérance,

– la richesse des territoires ruraux et la solidarité.

Dédicace de l’ouvrage à la fin de la rencontre. .

