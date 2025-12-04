Récit de voyage en musique Nishtiak ! Cangey

Récit de voyage en musique Nishtiak !

La Communauté de communes du Val d’Amboise vous propose un récit de voyage, Nishtiak ! , en musique le jeudi 4 décembre 2025, à la salle des fêtes de Cangey.

La Communauté de communes du Val d’Amboise vous propose un récit de voyage en musique le jeudi 4 décembre 2025. Ce spectacle s’intitule Nishtiak ! La Russie en stop… et en musique .

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 accueil@cc-valdamboise.fr

English : Musical travelogue ‘Nishtiak!’

The Val d’Amboise Community of Municipalities presents a musical travelogue, ‘Nishtiak!’, on Thursday, 4th December 2025, at the Cangey village hall.

