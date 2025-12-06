Récit de voyage Isabel del Real | Rencontre et dédicaces l’Archipel Fouesnant

Récit de voyage Isabel del Real | Rencontre et dédicaces

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

En 2021, alors âgée de 23 ans, Isabel del Real entreprend un grand périple à vélo. Elle rejoint Téhéran depuis Plouër-sur-Rance (22) !

À son retour de voyage, elle écrit et dessine un roman graphique ( Plouheran , paru en 2023 aux éditions Delcourt) qui retrace cette aventure et les nombreuses rencontres faites en chemin.

À l’occasion de ce temps d’échange, elle revient notamment sur la traversée d’ouest en est de la Turquie mais aussi sur l’écriture d’un tel récit de voyage.

Rencontre modérée par la librairie L’Introuvable (Quimper) .

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

