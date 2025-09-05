Récit de voyage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Récit de voyage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 5 septembre 2025.

Récit de voyage Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Dans le cadre de son exposition Alain Bouchereau vous raconte ses voyages et ses rencontres en Inde, au Maroc et en Ethiopie

Entrée libre.

Consommation sur place .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

As part of his exhibition, Alain Bouchereau recounts his travels and encounters in India, Morocco and Ethiopia

German :

Im Rahmen seiner Ausstellung erzählt Alain Bouchereau von seinen Reisen und Begegnungen in Indien, Marokko und Äthiopien

Italiano :

Nell’ambito della mostra, Alain Bouchereau racconta i suoi viaggi e incontri in India, Marocco ed Etiopia

Espanol :

En el marco de su exposición, Alain Bouchereau relata sus viajes y encuentros en India, Marruecos y Etiopía

L’événement Récit de voyage Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis