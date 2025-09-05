Récit de voyage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-05 19:00:00
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Dans le cadre de son exposition Alain Bouchereau vous raconte ses voyages et ses rencontres en Inde, au Maroc et en Ethiopie
Entrée libre.
Consommation sur place .
English :
As part of his exhibition, Alain Bouchereau recounts his travels and encounters in India, Morocco and Ethiopia
German :
Im Rahmen seiner Ausstellung erzählt Alain Bouchereau von seinen Reisen und Begegnungen in Indien, Marokko und Äthiopien
Italiano :
Nell’ambito della mostra, Alain Bouchereau racconta i suoi viaggi e incontri in India, Marocco ed Etiopia
Espanol :
En el marco de su exposición, Alain Bouchereau relata sus viajes y encuentros en India, Marruecos y Etiopía
