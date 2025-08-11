RÉCIT DE VOYAGE LA TRAVERSÉE DU DÉSERT DE MANGYSTAU À VÉLO Teyran

RÉCIT DE VOYAGE LA TRAVERSÉE DU DÉSERT DE MANGYSTAU À VÉLO

En 2022, l’explorateur et photographe Cédric Tassan fut le premier à traverser à vélo le désert de Mangystau, du littoral de la Caspienne à la frontière turkmène. En avril 2025, Francis Charles a revécu cette expédition avec un groupe de cyclistes, guidés par Cédric. Entre paysages minéraux aux couleurs saisissantes, bivouacs sous les étoiles et rencontres rares, ils ont partagé une aventure hors du temps, au cœur d’un univers aussi grandiose qu’isolé. .

English :

In 2022, explorer and photographer Cédric Tassan was the first to cross the Mangystau desert by bike, from the Caspian coast to the Turkmen border. In April 2025, Francis Charles relived this expedition with a group of cyclists guided by Cédric.

German :

Im Jahr 2022 durchquerte der Forscher und Fotograf Cedric Tassan als erster Mensch mit dem Fahrrad die Mangystau-Wüste von der Küste des Kaspischen Meeres bis zur turkmenischen Grenze. Im April 2025 erlebte Francis Charles diese Expedition mit einer Gruppe von Radfahrern, die von Cédric angeführt wurden, erneut.

Italiano :

Nel 2022, l’esploratore e fotografo Cédric Tassan è stato il primo ad attraversare in bicicletta il deserto di Mangystau, dalla costa del Caspio al confine con il Turkmenistan. Nell’aprile 2025, Francis Charles rivive questa spedizione con un gruppo di ciclisti guidati da Cédric.

Espanol :

En 2022, el explorador y fotógrafo Cédric Tassan fue el primero en cruzar el desierto de Mangystau en bicicleta, desde la costa del Caspio hasta la frontera con Turkmenistán. En abril de 2025, Francis Charles revivió esta expedición con un grupo de ciclistas guiados por Cédric.

