Récit de voyage par Clara Trouillez Veigné

Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Entre couleurs, routes et rencontres

Dans le cadre du Festival Et si on en parlait , organisé par la Bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire, la bibliothèque de Veigné a le plaisir d’accueillir Clara TROUILLEZ, artiste/peintre passionnée.

Dans le cadre du Festival Et si on en parlait , organisé par la Bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire, la bibliothèque de Veigné a le plaisir d’accueillir Clara TROUILLEZ, artiste/peintre passionnée.

Partie seule à la découverte de l’Amérique latine, Clara a traversé l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, Ushuaïa et bien d’autres. Un périple de plusieurs mois, riche en rencontres, en paysages et en émotions, qu’elle viendra partager lors d’une conférence illustrée et sensible.

À travers son regard d’artiste, elle évoquera les cultures, les contrastes, les défis du voyage en solitaire, et ce que cette aventure lui a appris sur elle-même et sur le monde. Peintures, croquis, anecdotes… un récit vivant et inspirant. .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr

English :

Between colors, roads and encounters

As part of the Et si on en parlait Festival, organized by the Bibliothèque départementale d?Indre-et-Loire, the Veigné library is delighted to welcome Clara TROUILLEZ, a passionate artist/painter.

Free of charge, open to all, with free access to the conference

German :

Zwischen Farben, Straßen und Begegnungen

Im Rahmen des Festivals Et si on en parlait , das von der Bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire organisiert wird, freut sich die Bibliothek von Veigné, die passionierte Künstlerin/Malerin Clara TROUILLEZ begrüßen zu dürfen.

Kostenlos, für alle Altersgruppen, freier Zugang zum Vortrag

Italiano :

Tra colori, percorsi e incontri

Nell’ambito del festival Et si on en parlait organizzato dalla biblioteca dipartimentale Indre-et-Loire, la biblioteca di Veigné è lieta di accogliere Clara TROUILLEZ, artista e pittrice appassionata.

Conferenza gratuita, aperta a tutti, con accesso libero

Espanol :

Entre colores, recorridos y encuentros

En el marco del festival Et si on en parlait , organizado por la biblioteca departamental de Indre-et-Loire, la biblioteca de Veigné se complace en recibir a Clara TROUILLEZ, artista y pintora apasionada.

Acceso libre y gratuito a la conferencia

