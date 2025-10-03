Récit de voyage | Road-trip en Ethiopie Quai Voltaire Langeac
Récit de voyage | Road-trip en Ethiopie Quai Voltaire Langeac vendredi 3 octobre 2025.
Récit de voyage | Road-trip en Ethiopie
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Rencontre immersive avec Vanessa Stupenda sur son road-trip en Éthiopie. Projection à l’auditorium de la médiathèque de Langeac.
.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
Immersive encounter with Vanessa Stupenda on her road-trip to Ethiopia. Screening at the Langeac media library auditorium.
German :
Immersive Begegnung mit Vanessa Stupenda über ihren Roadtrip durch Äthiopien. Vorführung im Auditorium der Mediathek von Langeac.
Italiano :
Incontro immersivo con Vanessa Stupenda sul suo viaggio in Etiopia. Proiezione nell’auditorium della mediateca Langeac.
Espanol :
Encuentro inmersivo con Vanessa Stupenda sobre su viaje por carretera a Etiopía. Proyección en el auditorio de la mediateca Langeac.
L’événement Récit de voyage | Road-trip en Ethiopie Langeac a été mis à jour le 2025-09-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier