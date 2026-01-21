Récit de voyage sur le Jura et le Morvan Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Récit de voyage sur le Jura et le Morvan Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 14 février 2026.
Récit de voyage sur le Jura et le Morvan
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Entre forêts profondes, lacs sauvages et chemins secrets, dépaysez vous au coeur du Jura et du Morvan grâce au récit de Pierre-Emmaunuel Philibert à la résidence Domitys Les Safrans de Dives-sur-Mer.
Entre forêts profondes, lacs sauvages et chemins secrets, dépaysez vous au coeur du Jura et du Morvan grâce au récit de Pierre-Emmaunuel Philibert à la résidence Domitys Les Safrans de Dives-sur-Mer. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Récit de voyage sur le Jura et le Morvan
Between deep forests, wild lakes and secret paths, get a change of scenery in the heart of the Jura and Morvan regions thanks to Pierre-Emmaunuel Philibert’s story at the Domitys Les Safrans residence in Dives-sur-Mer.
L’événement Récit de voyage sur le Jura et le Morvan Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Normandie Pays d’Auge