Récit de voyage sur le Jura et le Morvan Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Récit de voyage sur le Jura et le Morvan

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Entre forêts profondes, lacs sauvages et chemins secrets, dépaysez vous au coeur du Jura et du Morvan grâce au récit de Pierre-Emmaunuel Philibert à la résidence Domitys Les Safrans de Dives-sur-Mer.

Entre forêts profondes, lacs sauvages et chemins secrets, dépaysez vous au coeur du Jura et du Morvan grâce au récit de Pierre-Emmaunuel Philibert à la résidence Domitys Les Safrans de Dives-sur-Mer. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récit de voyage sur le Jura et le Morvan

Between deep forests, wild lakes and secret paths, get a change of scenery in the heart of the Jura and Morvan regions thanks to Pierre-Emmaunuel Philibert’s story at the Domitys Les Safrans residence in Dives-sur-Mer.

L’événement Récit de voyage sur le Jura et le Morvan Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Normandie Pays d’Auge