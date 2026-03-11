RÉCIT MUSIQUE FEMME MON ÉCOLE

Fouzilhon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Au travers du récit de ses souvenirs aux côtés de celles qui l’ont fait grandir, il souhaite rendre hommage aux femmes et être le porte-parole des Africains qui comme lui ont grandi entourés de femmes sans pouvoir le raconter.

Tarifs Plein tarif 14€ Adhérents, chômeurs & étudiants 10€ Moins de 18 ans 6€. Adhésion à l’association 15€. Sur réservation.

Dans ce spectacle, Boubacar Ndiaye, griot du Sénégal, partage sa parole pour raconter ce qu’il a reçu de ses deux mères, Yaye Fatou et Nabou, qui ont été l’école de sa vie. Au travers du récit de ses souvenirs aux côtés de celles qui l’ont fait grandir, il souhaite rendre hommage aux femmes et être le porte-parole des Africains qui comme lui ont grandi entourés de femmes sans pourvoir le raconter.

Tarifs Plein tarif 14€ Adhérents, chômeurs & étudiants 10€ Moins de 18 ans 6€. Adhésion à l’association 15€. Sur réservation. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By recounting his memories of the women who helped him grow up, he wishes to pay tribute to women and be the spokesperson for Africans who, like him, grew up surrounded by women without being able to say so.

Price Full price: 14? Members, unemployed & students: 10? Under 18s: 6? Association membership: 15? By reservation only.

L’événement RÉCIT MUSIQUE FEMME MON ÉCOLE Fouzilhon a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT AVANT-MONTS