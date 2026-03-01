Récit photographique par François Lepage à La Maison Jacob

11 place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Dans ce récit, François Lepage mène en miroir une double exploration, celle du continent Antarctique qu'il traverse avec l'Institut Polaire à bord d'un camion de 26 tonnes et celle d'un territoire plus vaste encore, empli de doutes, de détours et de failles, le continent intérieur

Dans ce récit, François Lepage mène en miroir une double exploration, celle du continent Antarctique qu'il traverse avec l'Institut Polaire à bord d'un camion de 26 tonnes et celle d'un territoire plus vaste encore, empli de doutes, de détours et de failles, le continent intérieur. D'un village du Mont Cameroun à la Montagne sacrée du Cambodge, une succession de rencontres qui lui permettent de tirer des fils de soi et transforment peu à peu son regard sur le monde.

.

11 place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this story, François Lepage mirrors a double exploration, that of the Antarctic continent which he crosses with the Polar Institute aboard a 26-ton truck and that of an even larger territory, full of doubts, detours and rifts, the inner continent

L’événement Récit photographique par François Lepage à La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CVL Castelnau-Montratier