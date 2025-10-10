Récit Vent des Balkans Saint-Aquilin
Récit Vent des Balkans Saint-Aquilin vendredi 10 octobre 2025.
Récit Vent des Balkans
Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
2 chevaux, 1 roulotte, 2 voyageurs présentent Vent des Balkans .
Dans un jeu interactif avec le public, un saltimbanque raconte des histoires vécues durant 3 années à cheval et à roulotte dans les pays d’Europe de l’est.
18h (durée 1h), Mikado café mikado.kf@gmail.com
Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Récit Vent des Balkans
2 horses, 1 caravan, 2 travelers present Balkan Wind .
In an interactive game with the audience, a travelling acrobat tells stories of 3 years on horseback and in a caravan in the countries of Eastern Europe.
6pm (duration 1h), Mikado café: mikado.kf@gmail.com
German : Récit Vent des Balkans
2 Pferde, 1 Zigeunerwagen, 2 Reisende präsentieren Vent des Balkans .
In einem interaktiven Spiel mit dem Publikum erzählt ein Gaukler Geschichten, die er während drei Jahren zu Pferd und im Zigeunerwagen in den Ländern Osteuropas erlebt hat.
18 Uhr (Dauer 1 Stunde), Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
Italiano :
2 cavalli, 1 roulotte, 2 viaggiatori presenti Balkan Wind .
In un gioco interattivo con il pubblico, un acrobata itinerante racconta le storie di 3 anni a cavallo e in carovana nei Paesi dell’Europa orientale.
ore 18.00 (durata 1h), Mikado café: mikado.kf@gmail.com
Espanol : Récit Vent des Balkans
2 caballos, 1 caravana, 2 viajeros presentan Balkan Wind .
En un juego interactivo con el público, un acróbata viajero cuenta historias de 3 años a caballo y en caravana por los países de Europa del Este.
18h (duración 1h), café Mikado: mikado.kf@gmail.com
