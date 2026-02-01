Récital 3 Solistes Lyriques & Piano église St André de l’Europe Paris
Récital 3 Solistes Lyriques & Piano église St André de l’Europe Paris samedi 28 février 2026.
église Chauffée !
Dans la Superbe petite église néogothique de 1860 de l’Ancien Couvent des Oblats.
Récital 3 Solistes Lyriques & Piano
Soprano, Mezzo Soprano, Basse
Airs en Solo, Duo & Trio Vocal
Cantates – Ave Maria – Magnificat – Nocturnes – Stabat Mater …
de HAYDN, VIVALDI, VERDI, MOZART, GOUNOD, PURCELL, FAURE, DVORAK, BELLINI
par
Tiphaine RAIMBAULT (soprano) de formation lyrique au Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges. Ses premières années sont marquées par l’exploration de rôles de soprano léger et vocalisant, dans Pergolèse, Mozart, Gounod, Händel… Soliste invitée par différents orchestres.
Nathalie LABRY (mezzo soprano) se produit sur les grandes scènes et lieux prestigieux; Théâtre-Casino de Beyrouth, Concertgebouw à Amsterdam, Théâtre Grace à Monaco.
Rémi-Charles CAUFMAN (basse) se produit partout en France à l’Opéra de Lille, Massy, Besançon, Chartres, Caen… Salle Gaveau, Opéra Bastille, Théâtre des Champs-Elysées…
Patricia NGUYEN (pianiste) se produit comme soliste ou accompagnatrice. Titulaire du Diplôme d’État de piano elle enseigne à l’École Municipale des Arts de Joinville-le-Pont.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le samedi 28 février 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-28T17:00:00+01:00
fin : 2026-02-28T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-28T16:00:00+02:00_2026-02-28T17:00:00+02:00
église St André de l’Europe 24 bis rue de St Petersbourg 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1982777937185?aff=oddtdtcreator
