Récital 3 Solistes Lyriques & Piano église St André de l’Europe Paris

église Chauffée !

Dans la Superbe petite église néogothique de 1860 de l’Ancien Couvent des Oblats.

Récital 3 Solistes Lyriques & Piano

Soprano, Mezzo Soprano, Basse

Airs en Solo, Duo & Trio Vocal

Cantates – Ave Maria – Magnificat – Nocturnes – Stabat Mater …

de HAYDN, VIVALDI, VERDI, MOZART, GOUNOD, PURCELL, FAURE, DVORAK, BELLINI

par

Tiphaine RAIMBAULT (soprano) de formation lyrique au Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges. Ses premières années sont marquées par l’exploration de rôles de soprano léger et vocalisant, dans Pergolèse, Mozart, Gounod, Händel… Soliste invitée par différents orchestres.

Nathalie LABRY (mezzo soprano) se produit sur les grandes scènes et lieux prestigieux; Théâtre-Casino de Beyrouth, Concertgebouw à Amsterdam, Théâtre Grace à Monaco.

Rémi-Charles CAUFMAN (basse) se produit partout en France à l’Opéra de Lille, Massy, Besançon, Chartres, Caen… Salle Gaveau, Opéra Bastille, Théâtre des Champs-Elysées…

Patricia NGUYEN (pianiste) se produit comme soliste ou accompagnatrice. Titulaire du Diplôme d’État de piano elle enseigne à l’École Municipale des Arts de Joinville-le-Pont.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le samedi 28 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

église St André de l’Europe 24 bis rue de St Petersbourg 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1982777937185?aff=oddtdtcreator



église St André de l'Europe


