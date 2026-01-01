Récital à deux voix Théâtre G. Defour Lapte
Récital à deux voix Théâtre G. Defour Lapte dimanche 25 janvier 2026.
Récital à deux voix
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
– 25 ans, ddeurs emploi, …
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Un piano, un bandonéon, une danseuse-conteuse entrez dans l’ambiance des milongas, cabarets argentins d’antan.
Dans le cadre de la saison culturelle du Gal. Avec Suzel Barbaroux et Fernando Maguna.
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
A piano, a bandoneon, a dancer-storyteller: enter the atmosphere of the milongas, the Argentinean cabarets of yesteryear.
As part of the Gal’s cultural season. With Suzel Barbaroux and Fernando Maguna.
L’événement Récital à deux voix Lapte a été mis à jour le 2026-01-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire