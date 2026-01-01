Récital à deux voix Théâtre G. Defour Lapte

Récital à deux voix

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

– 25 ans, ddeurs emploi, …

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Un piano, un bandonéon, une danseuse-conteuse entrez dans l’ambiance des milongas, cabarets argentins d’antan.

Dans le cadre de la saison culturelle du Gal. Avec Suzel Barbaroux et Fernando Maguna.

.

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A piano, a bandoneon, a dancer-storyteller: enter the atmosphere of the milongas, the Argentinean cabarets of yesteryear.

As part of the Gal’s cultural season. With Suzel Barbaroux and Fernando Maguna.

L’événement Récital à deux voix Lapte a été mis à jour le 2026-01-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire