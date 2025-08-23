Récital à l’église de Châteauneuf Châteauneuf

Gratuit

18:00:00

L’association Les Amis de l’Eglise de Châteauneuf reçoit Hans-Martin Müller qui interprétera les suites de Jean-Sébastien Bach à la flûte traversière baroque.

Flûtiste soliste du WDR Sinfonie orchestra, Hans-Martin Müller s’intéresse depuis de nombreuses années aux transcriptions pour flûte traversière des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Il prévoit de jouer un mouvement d’une suite pour violoncelle dans chaque église ou chapelle située sur son chemin lors de son voyage en Bourgogne et d’en faire un enregistrement sonore et visuel. Ce récital est donné par Hans-Martin Müller au profit de la restauration de l’Eglise Romane de Châteauneuf. .

Eglise Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 84 01 85

