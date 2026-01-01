Récital accordéon / mezzo-soprano Conservatoire Frédéric Chopin Paris

Répertoire : Ravel, Satie, Weill

L’accordéoniste Laurent Derache et la chanteuse mezzo-soprano Daphné Souvatzi vous invitent à leur récital vendredi 23 janvier à 19H au conservatoire Frédéric Chopin.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition

Réservation obligatoire via weezevent

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris

