Récital alto et piano Passions Nocturnes

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Ce programme, proposé par Oriane Lavignolle & Ayaka Matsuda, explore les différents visages de l’amour passionné, intime, spirituel, puis transfiguré par la nuit et le deuil.

La figure de Roméo et Juliette, telle que réinterprétée par Sergueï Prokofiev, ouvre le récital sur un registre théâtral et tragique. L’amour y est immédiat, intense, confronté à la violence du monde extérieur. La tension dramatique est constante et donne au programme une force narrative forte dès le départ.

La passion laisse ensuite place à une intimité plus douce avec les deux mélodies de Roger Quilter sur des poèmes de Tennyson. Sans les mots, la ligne de l’alto garde toute son expressivité murmure du désir, attente nocturne, puis élan amoureux. L’émotion devient plus intérieure, mais reste profonde.

Avec les Deux mélodies hébraïques de Maurice Ravel, le programme prend une dimension spirituelle. Prière et plainte se mêlent dans une écriture simple mais intensément émotive. L’alto prolonge la voix humaine, entre recueillement et supplication.

La nuit s’épaissit ensuite dans Morpheus de Rebecca Clarke, le temps semble suspendu, et les frontières entre rêve et réalité s’effacent, laissant place à une sensualité mystérieuse.

Enfin, l’Élégie de Henri Vieuxtemps, elle offre une conclusion où la douleur se transforme en acceptation. La prière et la nuit, l’alto trouve une forme de résolution et laisse résonner une émotion profondément humaine.

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital alto et piano Passions Nocturnes

L’événement Récital alto et piano Passions Nocturnes Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-03-04 par OT BAIE DE MORLAIX