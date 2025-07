Récital Barbara – Piano/voix Théâtre de Jeanne Nantes

Récital Barbara – Piano/voix Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 4 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Concert/Récital moderne interprété par Mélanie Le Cam et Pierre Le Normand Deux voix, deux corps, un piano et la poésie envoûtante et sensuelle de l’une des plus grandes compositrices-interprètes du XXe siècle. Avec tendresse et espièglerie, Mélanie et Pierre réinterprètent de façon très personnelle le répertoire de Barbara.L’occasion de redécouvrir de grands classiques chargés d’émotion tels « Nantes », « Göttingen » ou « Dis, quand reviendras-tu ? », comme des morceaux plus enlevés comme « Les amis de Monsieur » ou « Si la photo est bonne » dont l’ironie des textes ne passe pas inaperçue, ou encore des bijoux méconnus du grand public à savourer sans modération.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/