Récital Black Voices Théâtre Municipal Gray

Récital Black Voices

Théâtre Municipal Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : 7.5 – 7.5 – 12.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Un hommage aux couleurs des Grandes Voix Noires…

Ce 7 novembre, le théâtre va vibrer au rythme des grandes voix du jazz. Venez découvrir ou redécouvrir quelques grands succès de NatKing Cole, Sammy Davis Jr, Stevie Wonder, Ray Charles, Louis Armstrong, Harry Belafonte et bien d’autres…

Laissez-vous séduire par l’énergie musicale de ses grandes voix d’or ! .

Théâtre Municipal Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr

English : Récital Black Voices

German : Récital Black Voices

