Récital Black Voices Par Pascal Capiomont et Audrey Couette Théâtre Gray

Théâtre 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Un hommage vibrant aux couleurs et à la puissance des grandes voix noires.

Sur scène, Pascal Capiomont et Audrey Couette feront résonner un répertoire riche et émouvant, mettant à l’honneur des artistes emblématiques qui ont marqué l’histoire de la musique.

Venez découvrir ou redécouvrir quelques grands succès de Nat-King Cole, Sammy Davis Jr, Stevie Wonder, Ray Charles, Louis Armstrong, Harry Belafonte et bien d’autres…. .

Théâtre 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr

