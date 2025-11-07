Récital Black Voices Par Pascal Capiomont et Audrey Couette Théâtre Gray
Récital Black Voices Par Pascal Capiomont et Audrey Couette Théâtre Gray vendredi 7 novembre 2025.
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
Un hommage vibrant aux couleurs et à la puissance des grandes voix noires.
Sur scène, Pascal Capiomont et Audrey Couette feront résonner un répertoire riche et émouvant, mettant à l’honneur des artistes emblématiques qui ont marqué l’histoire de la musique.
Venez découvrir ou redécouvrir quelques grands succès de Nat-King Cole, Sammy Davis Jr, Stevie Wonder, Ray Charles, Louis Armstrong, Harry Belafonte et bien d’autres…. .
Théâtre 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr
