Récital Brassens + soupe des copains La Quatro, auditorium Baud

Récital Brassens + soupe des copains La Quatro, auditorium Baud samedi 22 novembre 2025.

Récital Brassens + soupe des copains

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Quatro, Baud Communauté & l’Effet Papillon vous invitent à une soirée musicale et gourmande l’idée est simple, préparez la soupe en musique, assistez au concert pendant que ça mijote, dégustez accompagné de quelques chansons et si vous le souhaitez, digérez en visitant le musée ouvert pour l’occasion !

Récital Brassens par Gilles Donnet. Rien ne préfigurait l’attachement de Gilles à Georges il s’amourache de Jerry Lee Lewis, du Creedence Clearwater Revival, de Polnareff, des Beatles et autre Blue Oyster Cult. La découverte de la guitare le guide d’emblée vers le picking Marcel Dadi, Stephan Grossman, Doc Watson et la Country musique en général. C’est pendant son service militaire, lors d’un instant d’inactivité, qu’il tombe sur une partition de Brassens Une jolie fleur. Il se jette dans l’imitation les bidasses sont hilares et en redemandent. Bis repetita. Puis le répertoire grossit, s’étoffe.

Depuis, son chemin n’a pas quitté les sabots de Georges… Avec un panel de plus de cinquante chansons (Brassens en a enregistré plus de cent), il est alors possible de choisir en vertu du public et du spectacle.

18h30, gratuit sur réservation tout public. .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récital Brassens + soupe des copains Baud a été mis à jour le 2025-09-15 par OT BAUD Communauté