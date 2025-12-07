Récital chant et quatuor Chapelle Notre-Dame-des-Anges Royan

Récital chant et quatuor

Chapelle Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Les bénéfices sont entièrement reversés à l’association Musique HD Royan pour soutenir les différents projets musicaux à destination des élèves du collège Henri Dunant.

Chapelle Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 71 26 67

English :

All profits are donated to the Musique HD Royan association to support the various musical projects for pupils at Henri Dunant secondary school.

German :

Der gesamte Erlös geht an den Verein Musique HD Royan, um die verschiedenen Musikprojekte für die Schüler des Collège Henri Dunant zu unterstützen.

Italiano :

Tutti i proventi sono destinati all’associazione Musique HD Royan per sostenere vari progetti musicali per gli alunni della scuola secondaria Henri Dunant.

Espanol :

La recaudación se destinará íntegramente a la asociación Musique HD Royan para apoyar diversos proyectos musicales de los alumnos del instituto Henri Dunant.

