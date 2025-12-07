Récital chant et quatuor Chapelle Notre-Dame-des-Anges Royan
Récital chant et quatuor Chapelle Notre-Dame-des-Anges Royan dimanche 7 décembre 2025.
Récital chant et quatuor
Chapelle Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07
Les bénéfices sont entièrement reversés à l’association Musique HD Royan pour soutenir les différents projets musicaux à destination des élèves du collège Henri Dunant.
English :
All profits are donated to the Musique HD Royan association to support the various musical projects for pupils at Henri Dunant secondary school.
German :
Der gesamte Erlös geht an den Verein Musique HD Royan, um die verschiedenen Musikprojekte für die Schüler des Collège Henri Dunant zu unterstützen.
Italiano :
Tutti i proventi sono destinati all’associazione Musique HD Royan per sostenere vari progetti musicali per gli alunni della scuola secondaria Henri Dunant.
Espanol :
La recaudación se destinará íntegramente a la asociación Musique HD Royan para apoyar diversos proyectos musicales de los alumnos del instituto Henri Dunant.
