Récital Chant-Piano Salle d’honneur de la mairie de Belvès Pays de Belvès dimanche 21 septembre 2025.

Récital Chant-Piano avec Marie-Caroline Foury et Richard Errington qui interpréteront des oeuvres de Fauré ,Bellini, Arditi ,Rachmaninof, Puccini, Bizet et Gounod dans la salle d’honneur de la mairie de Belvès à 18 h le dimanche 21 septembre renseignements et Réservations au 06 84 22 57 95

Salle d’honneur de la mairie de Belvès Place de la Liberté Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 22 57 95

English : Récital Chant-Piano

Chant-Piano recital with Marie-Caroline Foury and Richard Errington performing works by Fauré ,Bellini, Arditi ,Rachmaninof, Puccini, Bizet and Gounod in the Salle d’Honneur at Belvès Town Hall at 6 pm on Sunday September 21. Information and bookings: 06 84 22 57 95

German : Récital Chant-Piano

Gesangs- und Klavierabend mit Marie-Caroline Foury und Richard Errington, die Werke von Fauré, Bellini, Arditi, Rachmaninof, Puccini, Bizet und Gounod im Ehrensaal des Rathauses von Belvès um 18 Uhr am Sonntag, den 21. September vortragen werden Informationen und Reservierungen unter 06 84 22 57 95

Italiano :

Recital di canto e pianoforte con Marie-Caroline Foury e Richard Errington che eseguono opere di Fauré, Bellini, Arditi, Rachmaninof, Puccini, Bizet e Gounod nella Salle d’Honneur del Municipio di Belvès alle 18.00 di domenica 21 settembre Informazioni e prenotazioni allo 06 84 22 57 95

Espanol : Récital Chant-Piano

Recital de canto y piano con Marie-Caroline Foury y Richard Errington interpretando obras de Fauré, Bellini, Arditi, Rachmaninof, Puccini, Bizet y Gounod en la Sala de Honor del Ayuntamiento de Belvès el domingo 21 de septiembre a las 18.00 h Información y reservas en el 06 84 22 57 95

