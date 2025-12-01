Récital Chants de Noël Eglise Saint-Vincent Épargnes

Eglise Saint-Vincent 33 route du Calvaire Épargnes Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Comité des Fêtes d’Epargnes vous propose un récital de Chants de Noël par Ricky Norton à l’église Saint-Vincent.
Eglise Saint-Vincent 33 route du Calvaire Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 87 45  cdfepargnes17@outlook.com

English :

The Comité des Fêtes d’Epargnes invites you to a recital of Christmas Carols by Ricky Norton at Saint-Vincent church.

German :

Das Festkomitee von Epargnes bietet Ihnen einen Weihnachtsliederabend mit Ricky Norton in der Kirche Saint-Vincent an.

Italiano :

Il Comité des Fêtes d’Epargnes vi invita a un recital di canti natalizi di Ricky Norton nella chiesa di Saint-Vincent.

Espanol :

El Comité des Fêtes d’Epargnes le invita a un recital de villancicos a cargo de Ricky Norton en la iglesia de Saint-Vincent.

