Récital Chants de Noël Eglise Saint-Vincent Épargnes
Récital Chants de Noël Eglise Saint-Vincent Épargnes dimanche 14 décembre 2025.
Récital Chants de Noël
Eglise Saint-Vincent 33 route du Calvaire Épargnes Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Comité des Fêtes d’Epargnes vous propose un récital de Chants de Noël par Ricky Norton à l’église Saint-Vincent.
.
Eglise Saint-Vincent 33 route du Calvaire Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 87 45 cdfepargnes17@outlook.com
English :
The Comité des Fêtes d’Epargnes invites you to a recital of Christmas Carols by Ricky Norton at Saint-Vincent church.
German :
Das Festkomitee von Epargnes bietet Ihnen einen Weihnachtsliederabend mit Ricky Norton in der Kirche Saint-Vincent an.
Italiano :
Il Comité des Fêtes d’Epargnes vi invita a un recital di canti natalizi di Ricky Norton nella chiesa di Saint-Vincent.
Espanol :
El Comité des Fêtes d’Epargnes le invita a un recital de villancicos a cargo de Ricky Norton en la iglesia de Saint-Vincent.
L’événement Récital Chants de Noël Épargnes a été mis à jour le 2025-11-20 par Royan Atlantique