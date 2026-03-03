Récital Chopin Temple Protestant Pau
Temple Protestant 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
2026-03-31
fin : 2026-03-31
2026-03-31
Récital Chopin par le pianiste Jules Troivaux
Caritatif au bénéfice de la recherche en psychiatrie (fondation FondaMental) et de l’UNAFAM 64 (Union des Familles et Amis de personnes atteintes de troubles et/ou de handicap psychiques, Délégation des Pyrénées Atlantiques.
Verre de l’amitié .
Temple Protestant 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 chantal.mescart@gmail.com
