Récital Chopin Temple Protestant Pau

Récital Chopin

Temple Protestant 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Récital Chopin par le pianiste Jules Troivaux

Caritatif au bénéfice de la recherche en psychiatrie (fondation FondaMental) et de l’UNAFAM 64 (Union des Familles et Amis de personnes atteintes de troubles et/ou de handicap psychiques, Délégation des Pyrénées Atlantiques.

Verre de l’amitié .

Temple Protestant 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 chantal.mescart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital Chopin

L’événement Récital Chopin Pau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Pau