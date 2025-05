Récital clarinette et harpe – Floirac, 25 mai 2025 17:30, Floirac.

L’ association pour l’animation et la sauvegarde de Floirac propose ce récital en libre participation. Christine Grevin à la harpe et Patrick Muller à la clarinette interpréteront des œuvres de Donizetti, Rossini, Schubert, Debussy, Ravel, Satie…

The association pour l?animation et la sauvegarde de Floirac is offering this recital with free participation. Christine Grevin on harp and Patrick Muller on clarinet will perform works by Donizetti, Rossini, Schubert, Debussy, Ravel, Satie?

Die Association pour l’animation et la sauvegarde de Floirac (Verein für die Animation und den Schutz von Floirac) bietet dieses Konzert bei freier Teilnahme an. Christine Grevin an der Harfe und Patrick Muller an der Klarinette spielen Werke von Donizetti, Rossini, Schubert, Debussy, Ravel, Satie und anderen

L’associazione per l’animazione e la salvaguardia di Floirac offre questo recital gratuitamente. Christine Grevin all’arpa e Patrick Muller al clarinetto eseguiranno opere di Donizetti, Rossini, Schubert, Debussy, Ravel, Satie?

La asociación para la animación y la salvaguardia de Floirac ofrece gratuitamente este recital. Christine Grevin al arpa y Patrick Muller al clarinete interpretarán obras de Donizetti, Rossini, Schubert, Debussy, Ravel, Satie?

