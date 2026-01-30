Récital Clarinette et piano Bourges

Récital Clarinette et piano

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Récital clarinette et piano

Le duo clarinette et piano a inspiré à travers les siècles, un grand nombre de compositeurs: c’est un dialogue élégant entre deux instruments complices.

Serge Conte et Olivier Yvard, professeur au conservatoire de Bourges, vous proposent de venir partager quelques œuvres emblématiques écrites pour clarinette et piano. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 66 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Clarinet and piano recital

