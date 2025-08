Récital Compa Galera Église Saint-Martin Biscarrosse

Compa Galera offre un récital soliste empreint des traditions culturelles latino-américaines.

Il y interprète une large panoplie d’instruments, aux timbres originaux et euphoniques.

Parmi les cordes le charango (à l’origine en carapace de tatou), le tiple colombien, le cuatro vénézuélien, dialoguent à distance avec la guitare ; Les vents alternent entre la gamme de flûtes indiennes, kena, kenacho, quenilla, et autres zampoñas.

La percussion emblématique de nombre de pays andins et du cône sud, le bombo legüero, et autres chajchaj ponctuent certains thèmes.

La voix n’est pas en reste, bien au contraire, qui nous fait découvrir des textes du « Poeta Nacional » cubain Nicolás Guillén (objet des compositions de son CD), de prix Nobel comme Pablo Neruda ou Gabriela Mistral, ainsi que des œuvres populaires génuines, notamment de grands payadores argentins, cantautores et trovadores cubains. .

