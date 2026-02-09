Récital COMPA GALERA – Musique et chant d’Amérique Latine Eglise St Cybard Vérac 33240 Vérac Samedi 21 février, 18h00 Participation libre

COMPA GALERA: récital soliste de chants et musiques latino-américains originaux, loin des sentiers battus des standards remâchés (voix, guitare, charango, cuatro, tiple, kena, siku, bombo legüero)

COMPA GALERA offre un récital soliste empreint des traditions culturelles latino-américaines. Il y interprète une large panoplie d’instruments, aux timbres originaux et euphoniques. Parmi les cordes le charango andin (à l’origine en carapace de tatou), le tiple colombien, le cuatro vénézuélien, dialoguent à distance avec la guitare ; Les vents alternent entre la gamme de flûtes indiennes, kena, kenacho, quenilla, et autres sikus ou zampoñas. La percussion emblématique de nombre de pays andins et du cône sud, le bombo legüero, et autres chajchaj ponctuent certains thèmes…

La voix n’est surtout pas en reste, bien au contraire, qui nous fait découvrir des textes du « Poeta Nacional » cubain Nicolás Guillén (objet des compositions des deux Opus de la discographie de Compa Galera), de prix Nobel comme Pablo Neruda ou Gabriela Mistral, ainsi que des œuvres populaires génuines, notamment de grands payadores argentins, cantautores et trovadores cubains, voire des vidalas anonymes d’une grande profondeur indigène, interprétées aussi a capella et au bombo.

Sa longue expérience musicale et les années passées en Amérique latine lui valent d’avoir accompagné sur scène des artistes emblématiques tels les chiliens Gabriela Pizarro, los Hermanos Tuna (groupe Jalapacha), le groupe cubain Muralla, les argentins Raúl Barboza, Aníbal Bresco, le bolivien Rodolfo Choque (groupe Kalamarka), le concertiste péruvien « Fico » Tarazona…, et en tant que membre parfois fondateur, les groupes Víctor Jara, Puelche, Lautaro, Los Cacharros, Karipampa, Quinteto Galera, Los Carlitos, Kapac…

A l’île de la Réunion il a également accompagné sur scène à plusieurs reprises (dont une en trio) sa voix légendaire, Daniel Waro, ainsi qu’une fois à Madagascar le mythique flûtiste Rakoto Frah, autre figure tutélaire de l’Océan indien.

Enregistrements en studio : « Añoranzas » (Víctor Jara), « Brisa de otoño » (Lautaro), « Cantos y ritmos de América Latina » (Los Soles), « Los Uros, Puno Perú » (Los Uros), « Eric Galera canta a Nicolás Guillén, Volume 1 » et récemment « Eric Galera canta a Nicolás Guillén, Volume 2 » (enregistré par Jean Claude Boudet, professeur de musique formateur à L’INSPE de Bordeaux, harmonisé, mixé et masterisé par Néstor Basurto dans El Yeite Estudio, Buenos Aires) [https://www.youtube.com/@ElYeiteEstudio](https://www.youtube.com/@ElYeiteEstudio) / [https://www.youtube.com/results?search_query=nestor+basurto](https://www.youtube.com/results?search_query=nestor+basurto))

Eglise St Cybard Vérac 33240 Vérac



