Récital conté Mamina et l’enfant des îles Médiathèque L’Alpha Angoulême

Zazou, personnage lunaire et enfantin, vient conter l’histoire de Mamina . C’est une grand-mère, qui écrit chansons et poésies pour Hawasimoé, son petit-fils du bout du monde . En effet, il grandit à Ouvéa, en Nouvelle Calédonie !

English :

Zazou, a moody, childlike character, comes to tell the story of « Mamina ». She is a grandmother who writes songs and poems for Hawasimoé, her grandson « from the other side of the world ». After all, he grew up in Ouvéa, New Caledonia!

German :

Zazou, eine kindliche Mondfigur, kommt, um die Geschichte von « Mamina » zu erzählen. Sie ist eine Großmutter, die Lieder und Gedichte für Hawasimoé, ihren Enkel « vom Ende der Welt », schreibt. Er wächst in Ouvéa, Neukaledonien, auf

Italiano :

Zazou, un personaggio lunatico e infantile, viene a raccontare la storia di « Mamina ». È una nonna che scrive canzoni e poesie per Hawasimoé, suo nipote « dall’altra parte del mondo ». È cresciuto a Ouvéa, in Nuova Caledonia!

Espanol :

Zazou, un personaje malhumorado e infantil, viene a contar la historia de « Mamina ». Es una abuela que escribe canciones y poemas para Hawasimoé, su nieto « del otro lado del mundo ». Ha crecido en Ouvéa, Nueva Caledonia

