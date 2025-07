Récital d’accordéon Eglise Saint-Nicolas La Chapelaude

Récital d’accordéon Eglise Saint-Nicolas La Chapelaude samedi 19 juillet 2025.

Récital d’accordéon

Eglise Saint-Nicolas 2 rue de l’église La Chapelaude Allier

Début : Samedi 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 16:30:00

2025-07-19

Venez écouter un récital d’accordéon classique par un jeune étudiant du Conservatoire de Paris ! Vous y découvrirez des compositeurs et un répertoire allant du XVIIe au XIXe siècle.

Eglise Saint-Nicolas 2 rue de l’église La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 80 16 97 anatole.cimbault@gmail.com

English :

Come and listen to a classical accordion recital by a young student from the Paris Conservatoire! You’ll discover composers and repertoire from the 17th to the 19th century.

German :

Hören Sie ein klassisches Akkordeon-Recital von einem jungen Studenten des Pariser Konservatoriums! Sie werden Komponisten und ein Repertoire vom 17. bis zum 19. Jahrhundert kennenlernen.

Italiano :

Venite ad ascoltare un recital di fisarmonica classica di un giovane studente del Conservatorio di Parigi! Scoprirete compositori e un repertorio che va dal XVII al XIX secolo.

Espanol :

Venga a escuchar un recital de acordeón clásico a cargo de un joven estudiante del Conservatorio de París Descubrirá compositores y un repertorio que va del siglo XVII al XIX.

