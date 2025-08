Récital d’accordéon par un jeune accordéoniste classique, Anatole Cimbault Eglise d’Ajain Ajain

Récital d’accordéon par un jeune accordéoniste classique, Anatole Cimbault Eglise d’Ajain Ajain samedi 9 août 2025.

Récital d’accordéon par un jeune accordéoniste classique, Anatole Cimbault

Eglise d’Ajain 18 bis rue de l’Eglise Ajain Creuse

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Alessandro Marcello Concerto pour hautbois en Ré

Mineur, arrangement pour clavecin par Jean-Sébastien Bach (Adagio)

César Franck Prélude, Fugue et Variation (Prélude)

Jean-Philippe Rameau Le Rappel des Oiseaux extrait du

Deuxième Livre de Pièces pour Clavecin

François Couperin Les Barricades Mystérieuses

Maurice Ravel Le tombeau de Couperin (Menuet)

Domenico Scarlatti Sonate k. 466

Jean-Baptiste Pergolèse Stabat Mater P. 77, Stabat

Mater dolorosa

Serguei Rachmaninoff Vocalise Op. 34 n°14, extrait des

Romances Op. 34

Jean-Sébastien Bach Prélude et Fugue en Mib Mineur,

BWV 853

Clara Schumann Prélude et Fugue Op. 16 n°3

Wolfgang Amadeus Mozart Requiem en Ré Mineur KV.

626, Lacrimosa

Antonio Vivaldi Concerto RV 297 (l’Hiver), Premier

Mouvement

Claude Balbastre Prélude en Ré Majeur .

Eglise d’Ajain 18 bis rue de l’Eglise Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 57 64 37 assopatrimoineajain@yahoo.com

