Récital de 3 Solistes Lyriques & Orgue Église Notre Dame de la Salette Paris dimanche 14 septembre 2025.

Par :

Rachel BRICHLER (soprano) 1er prix de chant des Haut-de-Seine à l’unanimité, elle se produit dans de nombreux concerts d’oratorio au sein de compagnies lyriques et festivals…

Nathalie LABRY (mezzo soprano) se produit sur les grandes scènes parisiennes et lieux prestigieux; Théâtre-Casino de Beyrouth, Concertgebouw à Amsterdam, Théâtre Grace à Monaco.

Remi-Charles CAUFMAN (basse) se produit partout en France à l’Opéra de Lille, Massy, Besançon, Chartres, Caen… Salle Gaveau, Opéra Bastille, Théâtre des Champs-Elysées…

Jude FAMCHON (piano/orgue) issue des CRR de Bordeaux et Paris. Remporte un 3e Prix au concours de concertos d’Aubervilliers et un 1er Prix au Concours Piano Rubinstein de Bagnolet.

Soprano, Mezzo Soprano, Basse : Airs en Solo, Duo & Trio Vocal. Cantates – Ave Maria – Magnificat – Gloria – Stabat Mater. De BACH, FETIS, TOSTI, HAYDN, VIVALDI, GOUNOD, VAVILOV, MOZART, SAINT-SAËNS, DOS SANTOS CUHNA, LOBO MESQUITA.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

8 euros.

Public adultes.

Église Notre Dame de la Salette 27, rue de Dantzig 75015 Paris