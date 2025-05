Récital de Bachelor par Julia Descamps – Troyes, 4 juin 2025 19:00, Troyes.

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-06-04 19:00:00

fin : 2025-06-04 20:00:00

2025-06-04

Julia Descamps obtient son Diplôme d’Études Musicales (DEM) au Conservatoire de Troyes (classes de J.Charles Ferreira et Joëlle Tiprez), puis son DEM en formation musicale au Conservatoire de Boulogne-Billancourt (classe d’Agnès Reverdy). Elle intègre ensuite la Haute École de Musique de Genève-Neuchâtel, dans la classe du violoniste de renommée internationale Pierre Fouchenneret. En 2025, elle obtient son Bachelor of Arts . Sur scène avec l’Orchestre Symphonique de l’Aube ou l’Orchestre Français des Jeunes avec qui elle enregistre un disque aux côtés de la pianiste Elisabeth Leonskaja elle a participé à des concerts diffusés sur Radio Classique et France Musique et s’est produite à la Philharmonie de Paris, l’Elbphilharmonie de Hambourg, le Victoria Hall de Genève, la Seine Musicale, ainsi que dans plusieurs festivals et en compagnie d’artistes renommés….



PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR L’AFFICHE Entrée libre .

Conservatoire Marcel-Landowski / Salle 207

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

