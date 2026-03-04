Récital de Bharata Natyam Amanzé

Récital de Bharata Natyam

La Vallée Chez Josiane Sarrasin Thiervoz Amanzé Saône-et-Loire

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-05

Marga la Voie est un récital de Bharata Natyam, danse de l’Inde du Sud, interprété par Fanny Florentin, chez Josiane Sarrasin Thiervoz à Amanzé.

Les danses présentées dans ce récital font écho aux trois voies de la Libération,ou pratiques de salut, décrites dans l’hindouisme, que sont le Yoga de la Dévotion, le Yoga de la Connaissance et de la Sagesse, et le Yoga de l’Action.

Réservation obligatoire et participation libre .

La Vallée Chez Josiane Sarrasin Thiervoz Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 39 73 49 robertthiervoz38@orange.fr

