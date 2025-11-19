Récital de Caroline Sageman Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS

Ancienne enfant prodige, Caroline SAGEMAN remporte à l’âge de 17 ans le 6ème prix du prestigieux Concours International Chopin de Varsovie et demeure à ce jour la plus jeune lauréate de l’histoire de ce concours tant redouté. Son récital sera largement consacré à Chopin, son compositeur de prédilection, avec par ailleurs un triptyque sur le thème de l’eau qui mettra en perspective Debussy et Ravel avec la pièce contemporaine « Rivière », écrite à son intention par le compositeur David François MOREAU.

Un récital exceptionnel et gratuit au conservatoire !

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-19T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-19T19:30:00+02:00_2025-11-19T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS