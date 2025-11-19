Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Récital de Caroline Sageman Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS mercredi 19 novembre 2025.

Ancienne enfant prodige, Caroline SAGEMAN remporte à l’âge de 17 ans le 6ème prix du prestigieux Concours International Chopin de Varsovie et demeure à ce jour la plus jeune lauréate de l’histoire de ce concours tant redouté. Son récital sera largement consacré à Chopin, son compositeur de prédilection, avec par ailleurs un triptyque sur le thème de l’eau qui mettra en perspective Debussy et Ravel avec la pièce contemporaine « Rivière », écrite à son intention par le compositeur David François MOREAU.

Un récital exceptionnel et gratuit au conservatoire !
Le mercredi 19 novembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet  75010 PARIS